Gakpo salva l’Olanda nel recupero: pari senza Taylor con la Germania
24.09.2026 22:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Termina 1-1 il primo turno di Nations League tra Olanda e Germania. Un gol per parte per le due nazionali, che si dividono così la posta in palio. Alla mezz'ora, il gruppo guidato da Klopp passa in vantaggio con Nmecha. Il risultato non cambia fino al recupero: al 90'+2' arriva la rete di Gakpo, che rimette la situazione in parità. Come anticipato, tra gli Oranges convocati dal CT per la partita non c'era Taylor che, insieme ad altri due compagni di nazionale, si è accomodato in tribuna. Bisognerà vedere se Xavi darà una chance al biancoceleste nel prossimo impegno, la partita contro la Serbia di domenica 27 settembre.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.