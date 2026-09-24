Lazio-Arezzo, le probabili formazioni: Gattuso sceglie l'undici

Prima amichevole di questa maxi sosta di settembre-ottobre. La Lazio ospita l’Arezzo a Formello, in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Gattuso dovrà fare a meno di otto giocatori partiti con le rispettive nazionali: mancheranno Mandas, Provstgaard, Sutalo, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi, Gudmundsson e Isaksen. Di fronte a Motta in porta, quindi, giocheranno Floriani (in ballottaggio con Lazzari), Doekhi, Diogo Leite e Pedraza in difesa. Tornerà a disposizione Marusic, fermo dalla prima giornata di campionato a Bologna. A centrocampo rientrerà Dele-Bashiru, che completerà il reparto con Cataldi in regia e probabilmente Farcomeni (a meno che Belahyane non venga spostato più avanti). Attesa anche per il recupero di Rovella, che sta smaltendo un problema al polpaccio. In attacco ci saranno Zaccagni a sinistra, uno tra Pinamonti e Noslin al centro e Cancellieri a destra.

LAZIO (4-3-3): Motta; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Dele-Bashiru, Cataldi, Farcomeni; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Renzetti, R. Bordon, Lazzari, Pellegrini, Rovella, Serra, Noslin. All.: Gattuso.