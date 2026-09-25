Lazio, Zaccagni al top: la "cura" Gattuso lo ha rigenerato

RASSEGNA STAMPA - Il gol a Venezia, dal dischetto, ha certificato la rinascita di Zaccagni che ora è tornato a essere trascinatore. Una rete che vale più dei tre punti che ha regalato alla Lazio, è - come si legge sul Corriere dello Sport - un segno di continuità ritrovata che passa soprattutto dall’integrità fisica. Nell’ultima stagione il capitano è stato costretto a fare i conti con diversi infortuni che lo hanno condizionato, tra cui la pubalgia.

Adesso il numero 10 è tornato al top e Gattuso se lo gode. È stato il primo che ha chiamato in estate prima di venire a Formello. L’ex ct lo ha rigenerato e - prosegue il quotidiano - il campo lo ha dimostrato: nelle prime cinque partite ha messo a referto due assist e un gol, nelle ultime tre giornate. Non giocate banali.

Il rigore trasformato contro l’udinese è stato il suo sesto nel torneo, l’ultimo risaliva a novembre 2024 contro il Cagliari. Non segnava da novembre ’25 e in trasferta era a bocca asciutta dal 29 settembre. Quasi un anno. La rete al Penzo è stata una liberazione che gli ha permesso anche di essere incisivo in tre gare consecutive, non accadeva dallo scorso anno, e di prendersi un posto in una speciale classifica insieme Raspadori, Zielinski, Politano, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella. È uno dei sette che ha segnato in tutti gli ultimi 8 campionati.

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