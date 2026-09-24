Lazio, Provstgaard titolare ma la Danimarca cade in Norvegia. E Isaksen…
24.09.2026 22:40 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Niente da fare per la Danimarca nella prima giornata di Nations League. La nazionale di Provstgaard e Isaksen cade in Norvegia nella prima giornata del gruppo 4 della Lega A perdendo 3-2 una gara comunque combattuta.
Per quanto riguarda i calciatori della Lazio, è partito titolare Oliver Provstgaard giocando tutta la gara e provando a tenere botta agli assalti dell’attacco norvegese.
È invece partito dalla panchina Isaksen: l’esterno della Lazio è entrato al minuto 74, subito dopo il terzo gol degli scandinavi, senza riuscire a lasciare il segno sul match ma ricevendo un cartellino giallo nei minuti di recupero.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.