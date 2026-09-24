Lazio - Arezzo, amichevole a porte chiuse o aperte? La scelta della società

È arrivato l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli dell’amichevole tra Lazio e Arezzo, in programma domenica 27 settembre al Mirko Fersini (ore 15:00). La società ha inoltre comunicato la decisione relativa alla presenza dei tifosi sugli spalti: l’amichevole si disputerà a porte chiuse e non sarà aperta al pubblico biancoceleste.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.