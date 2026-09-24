Lazio, in campo quattro biancocelesti con la Nazionale: il programma

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Nella giornata di oggi, a meno di scelte diverse dal parte dei commissari tecnici, scenderanno in campo con le proprie Nazionali quattro calciatori della Lazio: Christos Mandas, Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard e Nuno Tavares. Sarebbe dovuto esserci anche Kenneth Taylor con la sua Olanda, ma il centrocampista biancoceleste non è stato inserito tra i convocati per l'impegno di Nations League e siederà quindi in tribuna. Di seguito il programma:

GRECIA - Christos Mandas

Serbia - Grecia (20:45)

DANIMARCA - Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard

Norvegia - Danimarca (20:45)

PORTOGALLO - Nuno Tavares

Portogallo - Galles ( 20:45)