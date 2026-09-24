Italia, Bezzi: "Non mi affezionerò mai a questa Nazionale"

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Poco più di 24 al debutto della nuova Italia di Mancini che scenderà in campo contro il Belgio in Nations League nella gara in programma venerdì 25 settembre all’Olimpico.

Sugli Azzurri ecco il pensiero di Gianni Bezzi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Partirei da questa inutile Nations League, dove riparte una Nazionale che presenta una squadra dove ci sono tanti giocatori che arrivano da varie parti del mondo. C'è un po' di tutto, vedremo contro il Belgio come si comporterà”.

“Cosa non mi ha convinto? Io guardo più in casa nostra, Zoma non mi convince, Romano ora dalla Svizzera arriva da noi, è un miscuglio di cose che mi piace sempre meno. A questa Nazionale non mi affezionerò mai. Così come non mi è piaciuto il ritorno di Mancini, per le note vicende del passato. E ha ragione Baldini quando dice che il Frosinone ci rappresenta e il Como no”.

"Voglio capire perché non è stata data l'opportunità a Baldini, che avrebbe meritato quella panchina. Mancini senza Malagò non sarebbe mai tornato".

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