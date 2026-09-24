Godeas sicuro: "La Lazio è la vera sorpresa del campionato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di MB/TuttoMantova.it

Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex attaccante Denis Godeas ha parlato dell'inizio di stagione di Serie A, soffermandosi in particolare sul lavoro fatto dalla Lazio di Gattuso nelle prime cinque giornate. Al momento, infatti, i biancocelesti sono primi in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono trascorse ancora poche partite in Serie A per dare giudizi reali, però qualche indicazione si vede. La Roma ha un grande allenatore, forse il migliore in Italia, e sta mostrando ritmo, intensità e una grande fase offensiva. L'Inter, invece, per me è la squadra più forte. La Lazio è la vera sorpresa del campionato e aggiungerei il Como, che ha qualità e talento. Ognuna di queste squadre sta emergendo per caratteristiche molto precise”.