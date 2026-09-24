Lazio - Arezzo, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

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La Lazio si prepara ad affrontare la sosta per gli impegni delle Nazionali senza perdere ritmo e, soprattutto, senza disperdere l’entusiasmo maturato in queste prime settimane di stagione. Il prossimo appuntamento ufficiale per i biancocelesti sarà infatti l’11 ottobre contro il Monza, ma nel frattempo la squadra scenderà in campo per una sfida amichevole.

L’avversario sarà l’Arezzo, in un test utile per mantenere alta la condizione e dare continuità al lavoro svolto finora. Un’occasione per tenere accesa la concentrazione durante la pausa e consentire al gruppo di non interrompere completamente il ritmo partita.

La sfida tra Lazio e Arezzo sarà visibile gratuitamente per i tifosi. L’amichevole verrà trasmessa su Lazio Style TV, sul canale YouTube ufficiale biancoceleste, su X e sull’app ufficiale della Lazio. La partita sarà inoltre disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Per chi preferirà seguire il match alla radio, ci sarà anche la radiocronaca di Lazio Style Radio, disponibile anche sulla frequenza 89.3 FM.