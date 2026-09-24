Italia, Bucchioni: "Mancini? Dobbiamo fidarci e farlo lavorare"

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In vista dell’esordio dell’Italia di Mancini nella gara contro il Belgio ecco il pensiero di Enzo Bucchioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

"La situazione è grave, non siamo andati al Mondiale per tre volte di fila. Vogliamo ripartite e cerchiamo di portare a casa ciò che c'è di buono. Non conosco certi ragazzi, ora c'è Mancini e cerchiamo di appoggiarlo. Deve fare un buon lavoro ma facciamolo lavorare. Vediamo questi nuovi innesti, lui sa valutare i ragazzi come pochi. Un po' mi devo fidare in un momento drammatico del nostro calcio”.

“Baldini? lo avremmo messo tutti, ma lui per primo ha detto che non ha il curriculum e questo incide, è stato onesto intellettualmente. Ci voleva una Federazione fortissima, per Malagò ora sarebbe stato un altro problema”.

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