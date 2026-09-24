Lazio, Tavares ritrova il Portogallo: è subentrato nell'1-0 contro il Galles
24.09.2026 22:55 di Simone Locusta
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Le prestazioni con la Lazio stanno ripagando Nuno Tavares anche in ottica internazionale. A poco più di un anno di distanza dalla sua ultima apparizione con il Portogallo (è subentrato dalla panchina nel 2-2 contro l'Ungheria del 14 ottobre 2025), Nuno Tavares ritrova la convocazione in Nazionale e viene scelto a gara in corso al posto di Nuno Mendes dal c.t. Jorge Jesus nel match contro il Galles, vinto per 1-0 dai portoghesi grazie al gol di Joao Felix, siglato nel primo tempo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.