Belgio, Van Bommel: “Ora si riparte tutti da zero, Italia squadra forte”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il Belgio inizierà la sua Nations League affrontando l’Italia allo Stadio Olimpico. Il nuovo ct dei Diavoli rossi Mark Van Bommel nella conferenza stampa della vigilia parte proprio dallo stadio che al suo Milan regalò uno Scudetto nel 2011: “Questo stadio mi riporta alla mente una serata bellissima, il Milan ha conservato un posto speciale nel mio cuore. Ovviamente per me non è come tornare a Milano. Ma quella notte all’Olimpico fu davvero speciale”.

Sul valore dell’Italia il ct del Belgio è molto chiaro: “È difficile preparare una partita del genere in quattro giorni. Non sai cosa aspettarti dall’avversario, vale per noi e per loro. La nostra intenzione è trasmettere una filosofia di gioco, che prevede il controllo del pallone e una certa personalità in campo, ma è evidente che servirà del tempo ai giocatori per recepire le idee che vogliamo applicare. In questo momento conta il risultato, chiaro, ma anche crescere come gruppo e come squadra. Il Belgio viene da un ottimo Mondiale, è stato eliminato dai campioni della Spagna per pochi dettagli. È giusto ripartire da una rosa non molto diversa da quella che si è ben comportata in America, aggiungendo qualcosa. L’Italia manca al Mondiale dal 2014? Questo significa poco. Ora si riparte tutti da zero. L’Italia è una squadra forte. E noi siamo contenti di approcciare questa Nations League affrontando subito una grande partita”.

Poi affronta il tema centravanti, con Lukaku che potrebbe lasciare spazio a De Ketelaere falso nove: “L’esperienza di Lukaku e i tanti gol non sono da soli un motivo per farlo giocare dall’inizio. Anche al Fenerbahçe spesso Romelu entra dalla panchina perché ha bisogno di raggiungere la migliore condizione. Non sono preoccupato della sua situazione, presto sarà molto utile”.

Ancora Van Bommel su Diego Moreira, Openda e Courtois: “Diego Moreira è un ragazzo di qualità, che ha tratto giovamento dal trasferimento in Italia. Può fare diversi ruoli e ha un bon carattere. Se gioca con continuità può togliersi molte soddisfazioni anche nel Belgio. Openda non so perché alla Juventus sia andato così male, bisognerebbe chiederlo anche a loro. Di sicuro nel Lione sta andando alla grande e ha meritato di essere convocato. Ho fiducia in lui. Courtois sono andato a trovarlo a Madrid e abbiamo convenuto di fargli saltare la Nations League. Poi vedremo”.