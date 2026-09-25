Lazio, 'benedetta' sosta: Gattuso vuole il miglior Pinamonti

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RASSEGNA STAMPA - Dopo cinque giorni di riposo i calciatori della Lazio sono pronti a rientrare a Formello agli ordini di mister Gattuso. Appuntamento fissato alle 10.30 per iniziare a già a lavorare in vista del ritorno in campo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport Gattuso dovrà lavorare senza gli 8 nazionali, Isaksen, Provstgaard, Mandas, Sutalo, Tavares, Frattesi, Taylor e Gudmundsson, e le prime due sedute saranno di preparazione all’amichevole con l’Arezzo in programma domenica alle 15.00 al Fersini a porte chiuse.

Dalla prossima settimana Gattuso alzerà poi il ritmo per portare i giocatori non ancora al massimo della condizione al top in vista della sfida contro il Monza. Recuperare i calciatori che fino ad oggi sono stati fuori permetterà al tecnico di ruotare gli uomini e di avere sempre forze fresche da mettere in campo.

Tra chi deve ancora trovare il top della forma ci sono proprio Pinamonti e Diogo Leite. L’attaccante, al contrario di Gudmundsson, prima di essere ceduto alla Lazio non è mai stato schierato dal Sassuolo. Se si considera che la cessione si è concretizzata a fine agosto si può facilmente capire come la preparazione non sia stata il massimo. Pinamonti ha giocato da titolare solo a Udine e fino ad ora Gattuso lo ha sostituito in modo ottimale con Noslin, due gol tra Milan e Venezia.

Stesso discorso vale per Isaksen, operato di pubalgia ha saltato la preparazione, e per Diogo Leite finora presente solo nel big match contro il Milan.

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