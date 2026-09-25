Lazio, doppio test in programma: l’avversaria della prossima amichevole

RASSEGNA STAMPA - Venti giorni di sosta per lasciare spazio alle Nazionali, mai così tanti tutti di seguito, e la Lazio - per non perdere il ritmo - ha deciso di organizzare due amichevoli. La squadra di Gattuso si misurerà prima nel test contro l’Arezzo - a porte chiuse - e poi, si legge sul Corriere dello Sport, dovrebbe affrontare un'altra squadra di B. Si tratterebbe della Juve Stabia. In ballo c’era stato anche il Padova. La conferma dell’avversario con orari e data verranno definiti a breve.

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