Formula 1, terremoto Ferrari: c'è Horner, il gigante si muove!
25.09.2026 09:55 di Giovanni Parterioli
Christian Horner torna prepotentemente al centro delle discussioni sul futuro della Ferrari. Le sue ultime parole hanno inevitabilmente riacceso interrogativi sulla struttura di Maranello e sulla posizione di Frédéric Vasseur. Il tema non riguarda soltanto un possibile cambio al vertice, ma anche il modello di gestione che John Elkann potrebbe scegliere per il futuro. Tra equilibri interni, potere decisionale e ambizioni mondiali, lo scenario resta apertissimo. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Horner Ferrari Vasseur <<<
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Seguo la cronaca e i motori. Inguaribile laziale, mi occupo di tutto ciò che dovreste leggere di non biancoceleste. Non scappate dai miei articoli!