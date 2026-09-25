Malagò: "Sento il sostegno anche dall'opinione pubblica. Abodi? Parleremo solo di calcio"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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Nel corso della presentazione “il calcio torna in piazza”, evento organizzato dalla FIGC a Roma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti - tra cui quelli di TuttoMercatoWeb - il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Queste le sue parole: "La prima volta uno è sempre emozionato, poi a Roma e con tutta questa attesa e queste aspettative. Se me la sto godendo? Non è un termine che rende l'idea nonostante ci siano anche situazioni che con lo sport hanno molto poco a che fare. Ma ho già dichiarato ciò che penso e parliamo solo di calcio".

Avrà modo di avere un piccolo chiarimento con Abodi e Bonfiglio stasera?

"Da parte mia credo che la situazione sia stata esternata. Che vuol dire avere un chiarimento durante una partita? Parleremo solo di calcio, mi stupirei del contrario".

Con questa maggioranza, si sente di mandare un messaggio?

"Io non mi sento di mandare nessun messaggio: è tutto molto chiaro. Io penso che oltre agli addetti ai lavori ci sia anche un grande movimento di sostegno da parte dell'opinione pubblica e dal mondo dei media".

Ci racconta questa iniziativa per cui è presente oggi qui a Roma?

"La forza di questa iniziativa non l'avevo capita nemmeno io finché non mi è stata raccontata. Per questo ho tenuto molto che ci fosse anche Ranieri. Questo è un quartiere popolare e popoloso davanti a una scuola, dettaglio non da poco. I giovani vanno recuperati sì attraverso i risultati e il gioco ma anche con questo tipo di iniziative. Il calcio non è solo giocatori belli, ricchi e famosi ma anche questo tipo di attività".

Ha avuto modo di parlare con Galliani?

"Non l'ho mai sentito. I consigli sono sempre ben accetti, con lui ho un ottimo rapporto, ma non l'ho mai sentito".

Ha misurato la 'febbre' a Mancini?

"Ci ho parlato ieri prima della conferenza, l'ho visto due gironi fa a Coverciano. L'ambiente lo conosce bene, così come il mondo del calcio. Poi la palla è rotonda, lo sappiamo".

40mila persone all'Olimpico: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Considerando da dove partiamo e quali sono stati i risultati finali mi sembra un ottimo risultato invece. Ieri mi è stato detto che è stato fatto un record di incassi e quasi record di presenze, non lo vedo come un problema ma anzi come una cosa positiva".

I bambini sono la base per ripartire anche per voi della FIGC?

"Ranieri è in contatto con Zola, io ho creato i presupposti perché questo avvenga ma non voglio sostituirmi ad altri ruoli. E' tutto da dimostrare che ci si riesca ma stiamo affrontando l'argomento in un modo molto determinato".