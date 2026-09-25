Frattesi rivela: "Mancini mi ha consigliato di andare alla Lazio"
25.09.2026 12:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nella lunga intervista ai microfoni di Dazn, Davide Frattesi ha parlato anche del ct Roberto Mancini, svelando un retroscena che lo coinvolge e che riguarda il momento in cui il centrocampista ex Inter stava decidendo se trasferirsi, o meno, alla Lazio. Ecco le sue parole:
“Con il mister Mancini avevo parlato prima del trasferimento alla Lazio e il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. È normale che se arrivi in Nazionale che hai novanta minuti sulle gambe e sei in forma è una cosa, arrivare lì che hai fatto dieci minuti a partita è un'altra. Io cerco di aiutare la squadra al massimo e se poi queste prestazioni mi permettono di ritornare in Nazionale, ben venga".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.