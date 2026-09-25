Bergomi promuove Gattuso: "Sta facendo un gran lavoro alla Lazio"

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Giuseppe Bergomi ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport. L'ex difensore, ora commentatore di SkySport, ha espresso il suo pensiero anche sulla Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro".