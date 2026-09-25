Lazio, ufficiale il giorno del derby: data e orario della prima stracittadina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Adesso è ufficiale. Il primo derby della Capitale di questa stagione si disputerà domenica 13 dicembre alle ore 12.30. Lo ha reso noto la Lega Serie A, che da pochi minuti ha ufficializzato le date degli anticipi e dei postici del campionato fino alla fine del girone d'andata. La stracittadina tra Lazio e Roma tornerà a giocarsi di domenica all'ora di pranzo, come era successo anche alla penultima giornata dello scorso campionato.