Di Napoli sicuro: "Se la Lazio dovesse arrivare quarta..."

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© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi sulla lotta scudetto e sulle percentuali delle squadre in corsa. Di seguito le sue parole:

"Basiamoci sull'andamento attuale. L'Inter è la più forte, la Roma non è lontana, c'è entusiasmo ed equilibrio. Io non escluderei del tutto la Juventus, sono lì. Tra gli infortuni e la coppa, può perdere punti ma io gli darei comunque fiducia. Recuperando gli infortunati e avendo stima di Spalletti, la Juve ci può regalare qualche sorpresa. La Lazio è partita bene, Gattuso è bravo a motivare, non ha le coppe ma vedendo la rosa dovesse arrivare quarta farebbe un miracolo. In Champions? Le cose cambiano in maniera veloce, gli imprevisti ci sono sempre e non li puoi stabilire. Però credo che io ci metterei dentro anche l'Atalanta, che poi verrà fuori".