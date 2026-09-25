Serie A, anticipi e posticipi fino alla fine del girone d'andata: tutte le info
Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Calcio Serie A ha comunicato le date di anticipi e posticipi, e il calendario delle giornate, fino alla fine del girone d’andata. Il derby si giocherà ancora una volta all'ora di pranzo, domenica 13 dicembre alle ore 12.30. Con l'Inter il giorno della Befana alle 20.45, mentre l'ultima giornata del girone d'andata si dispunterà a Como sempre alle 12.30 del 10 gennaio.
Il calendario della Serie A dalla 12ª alla 19ª giornata
12ª GIORNATA
21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY
13ª GIORNATA
27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Bologna DAZN/SKY
28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma DAZN
28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio DAZN
28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina DAZN
29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli DAZN
29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN
30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta DAZN
30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan DAZN
14ª GIORNATA
04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna-Roma DAZN
05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN
05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter DAZN
05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino DAZN
06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta DAZN
06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma DAZN
07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo DAZN
07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari DAZN/SKY
15ª GIORNATA
11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone DAZN
12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia DAZN
12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo DAZN
12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino DAZN
13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN
14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa DAZN
14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY
16ª GIORNATA
18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio DAZN/SKY
18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter DAZN
19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN
19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza DAZN
20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli DAZN
17ª GIORNATA
02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia DAZN/SKY
02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone DAZN
02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
18ª GIORNATA
05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza DAZN
05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma DAZN/SKY
05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce-Parma DAZN
06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como DAZN
06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter DAZN
07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese DAZN
07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari DAZN
19ª GIORNATA
09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone DAZN
09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan DAZN
09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN
10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN
11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli DAZN/SKY