Ghoulam ricorda il Napoli di Sarri: "Ci divertivamo". E su Gattuso...

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport nella quale ha ricordato gli anni passati a Napoli, con Maurizio Sarri alla guida. Di seguito le sue parole:

"Noi avevamo giocatori davvero forti, la gente forse neppure se ne rendeva conto. Con quel calcio ci divertivamo anche noi. Oggi ti diverti in settimana ma la domenica sei in tensione e la pressione si sente. Con Sarri, invece, il nostro divertimento era la partita vera mentre la settimana di lavoro era pesante. Quando vedevo gli avversari rincorrerci, io ero contento. E ogni volta, per Sarri, non bastava solo vincere. C'erano sempre compiti in più. Lui voleva che si svuotassero gli stadi. Noi al 70’ guardavamo le tribune per capire se i tifosi delle squadre avversarie fossero andati via e, se non accadeva, sapevamo che il martedì avremmo lavorato il doppio. Per questo non ci accontentavamo mai e segnavamo tanto".

"Quale squadra mi ricorda il Napoli di Sarri? Il Como gioca molto bene ma cambia tanto ogni anno e non so quanto Fabregas resterà ancora lì. Noi invece abbiamo avuto un allenatore tra i migliori. De Laurentiis è bravo a sceglierli: ho avuto Benitez, Sarri, Ancelotti e poi Gattuso e Spalletti".