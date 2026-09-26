Islanda-Estonia in parità: Gudmundsson tiene in ansia il CT Gunnlaugsson

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Finisce in parità la sfida tra Islanda ed Estonia, valida per il primo turno di Nations League. Nonostante il vantaggio iniziale di Guðjohnsen, nella ripresa gli avversari sono venuti fuori alla distanza: prima il rigore sbagliato da Palumets, poi la rete del pareggio firmata da Paskotsi.

Ora però tutta l'attenzione del CT Gunnlaugsson è concentrata sulle condizioni di Albert Gudmundsson: come anticipato, il centrocampista della Lazio è uscito alla mezz'ora dopo un brutto contrasto aereo. Nella ricaduta, l'islandese ha riportato un forte trauma alla spalla sinistra e al costato.