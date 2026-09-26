Lazio, Bonanni frena: "Non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo..."
26.09.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della corsa al quarto posto in Serie A. Attualmente, dopo le prime cinque giornate, c'è la Lazio in testa alla classifica, a pari merito con Inter e Roma. Altre squadre invece sono partite a rilento e si trovano più indietro. Di seguito le sue parole a riguardo: "La Lazio? Non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo. Ci sono squadre più forti e vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di Allegri, che non è l'allenatore giusto per iniziare un ciclo di vertice".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.