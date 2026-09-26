Lazio, Bonanni frena: "Non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della corsa al quarto posto in Serie A. Attualmente, dopo le prime cinque giornate, c'è la Lazio in testa alla classifica, a pari merito con Inter e Roma. Altre squadre invece sono partite a rilento e si trovano più indietro. Di seguito le sue parole a riguardo: "La Lazio? Non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo. Ci sono squadre più forti e vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di Allegri, che non è l'allenatore giusto per iniziare un ciclo di vertice".