WOMEN | Lazio e Parma non si fanno male: pari a reti bianche al Fersini

26.09.2026 16:57 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio e Parma non si fanno male: pari a reti bianche al Fersini

Serie A Women Athora | 1ª giornata

Sabato 26 settembre 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Giovanni Di Meglio - Stefania Genoveffa Signorelli

IV ufficiale: Antonio Elia

Operatore FVS: Alessandro Rastelli

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64' Masu), Castiello (dal 74' Le Mouël), Martin (dal 64' Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall'82' Longobardi), Camacho (dal 46' Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.

PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall'84' Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46' Bou Salas), Ekic (dal 71' Geuguen), Distefano (dall'84' Christensen); Healy (dal 65' Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.

SECONDO TEMPO

90'+5 - Finisce qui il match. Inizia con uno 0-0 il campionato della Lazio.

90'+2 -Rischia tantissimo la Lazio! Cross dalla sinistra su cui Rabot stacca di testa e trova il palo.

90' - Cinque minuti di recupero.

84' - Fuori Jorde e dentro Rabot, fuori anche Distefano e dentro Christensen.

82' - Fuori Visentin e dentro Longobardi.

81' - Caesar inciampa davanti la porta, la Lazio non riesce ad approfittarne.

74' - Fuori Castiello, dentro Le Mouel.

71' - Fuori Ekic e dentro Geuguen.

69' - Zannini ci prova di testa, palla alta. L'arbitro ordina il cooling break.

67' - Ammonita Bou Salas.

65' - Cambia anche il Parma: Healy lascia il posto a Bowie.

64' - Doppio cambio per la Lazio: Masu prende il posto di Portales, Roddar di Martin.

62' - Ancora Monnecchi a giro, palla alta.

60' - Tiro cross di Monnecchi, Caesar sbraccia ed evita pericoli.

51' - Rischia la Lazio dopo una palla persa da Goldoni al limite dell'area bianccoceleste: il Parma prova a concludere ma Cetinja mura in due tempi.

46' - Inizia il secondo tempo. Un cambio per parte: non ce la fa Camacho, al suo posto entra Ngueleu. Nel Parma fuori Cavallin e dentro Bou Salas.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Finisce il primo tempo. 

45'+2 - Rischia Cetinja su un traversone: uscita imprecisa ma si salva la Lazio.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Ancora Castiello per Goldoni che sul secondo palo questa volta impatta bene ma trova una grande risposta di Caesar.

42' - Azione interessante di Castiello che va sul fondo e mette dentro un pallone che Goldoni non riesce a colpire bene.

41' - Ammonita Dominguez che ferma una ripartenza di Portales.

26' - Si riparte, un minuto fuori per Camacho.

23' - Si accascia a terra Camacho, l'arbitro ne approfitta per fischiare il cooling break.

15' - Poche occasioni concrete finora dopo la grande chance a inizio gara.

4' - Controllo FVS per capire se la palla abbia o meno varcato la linea, alla fine si riparte dal calcio d'angolo per la Lazio.

3' - Occasionissima per la Lazio! Cross basso dalla destra su cui Ceasar non è precisa: la palla resta lì, poi prima Camacho e poi Goldoni non riescono a trovare la porta.

1' - Inizia il match al Fersini.

Buon pomeriggio alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Michele Cerrotta e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Lazio e Parma, di scena al Fersini. Prima gara stagionale di Serie A Women per la squadra di Grassadonia, dopo quella contro l'Ascoli di domenica scorsa. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.