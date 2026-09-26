WOMEN | Lazio e Parma non si fanno male: pari a reti bianche al Fersini
Serie A Women Athora | 1ª giornata
Sabato 26 settembre 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)
Assistenti: Giovanni Di Meglio - Stefania Genoveffa Signorelli
IV ufficiale: Antonio Elia
Operatore FVS: Alessandro Rastelli
LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64' Masu), Castiello (dal 74' Le Mouël), Martin (dal 64' Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall'82' Longobardi), Camacho (dal 46' Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.
PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall'84' Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46' Bou Salas), Ekic (dal 71' Geuguen), Distefano (dall'84' Christensen); Healy (dal 65' Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.
SECONDO TEMPO
90'+5 - Finisce qui il match. Inizia con uno 0-0 il campionato della Lazio.
90'+2 -Rischia tantissimo la Lazio! Cross dalla sinistra su cui Rabot stacca di testa e trova il palo.
90' - Cinque minuti di recupero.
84' - Fuori Jorde e dentro Rabot, fuori anche Distefano e dentro Christensen.
82' - Fuori Visentin e dentro Longobardi.
81' - Caesar inciampa davanti la porta, la Lazio non riesce ad approfittarne.
74' - Fuori Castiello, dentro Le Mouel.
71' - Fuori Ekic e dentro Geuguen.
69' - Zannini ci prova di testa, palla alta. L'arbitro ordina il cooling break.
67' - Ammonita Bou Salas.
65' - Cambia anche il Parma: Healy lascia il posto a Bowie.
64' - Doppio cambio per la Lazio: Masu prende il posto di Portales, Roddar di Martin.
62' - Ancora Monnecchi a giro, palla alta.
60' - Tiro cross di Monnecchi, Caesar sbraccia ed evita pericoli.
51' - Rischia la Lazio dopo una palla persa da Goldoni al limite dell'area bianccoceleste: il Parma prova a concludere ma Cetinja mura in due tempi.
46' - Inizia il secondo tempo. Un cambio per parte: non ce la fa Camacho, al suo posto entra Ngueleu. Nel Parma fuori Cavallin e dentro Bou Salas.
PRIMO TEMPO
45'+3 - Finisce il primo tempo.
45'+2 - Rischia Cetinja su un traversone: uscita imprecisa ma si salva la Lazio.
45' - Tre minuti di recupero.
44' - Ancora Castiello per Goldoni che sul secondo palo questa volta impatta bene ma trova una grande risposta di Caesar.
42' - Azione interessante di Castiello che va sul fondo e mette dentro un pallone che Goldoni non riesce a colpire bene.
41' - Ammonita Dominguez che ferma una ripartenza di Portales.
26' - Si riparte, un minuto fuori per Camacho.
23' - Si accascia a terra Camacho, l'arbitro ne approfitta per fischiare il cooling break.
15' - Poche occasioni concrete finora dopo la grande chance a inizio gara.
4' - Controllo FVS per capire se la palla abbia o meno varcato la linea, alla fine si riparte dal calcio d'angolo per la Lazio.
3' - Occasionissima per la Lazio! Cross basso dalla destra su cui Ceasar non è precisa: la palla resta lì, poi prima Camacho e poi Goldoni non riescono a trovare la porta.
1' - Inizia il match al Fersini.
Buon pomeriggio alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Michele Cerrotta e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Lazio e Parma, di scena al Fersini. Prima gara stagionale di Serie A Women per la squadra di Grassadonia, dopo quella contro l'Ascoli di domenica scorsa. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.