F1 | Ferrari, il dopo Vasseur prende forma: due nomi per una rivoluzione
26.09.2026 12:26 di Giovanni Parterioli
La Ferrari entra in una fase delicatissima, con il futuro della gestione sportiva sempre più al centro delle discussioni. A Maranello si intrecciano equilibri interni, rapporti di forza e visioni differenti su come rilanciare definitivamente la squadra. Attorno a Frédéric Vasseur cresce il rumore, mentre iniziano a emergere scenari alternativi molto diversi tra loro. Più che una semplice questione di nomi, la partita riguarda il modo in cui Ferrari vuole essere governata nei prossimi anni. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> futuro team principal Ferrari <<<
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