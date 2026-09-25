FORMELLO - Lazio, la ripresa: gruppo dimezzato, Gattuso punta l'Arezzo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio è tornata in campo dopo cinque giorni di riposo. Gattuso ha ritrovato la squadra senza gli otto nazionali, ovvero Mandas, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi, Isaksen e Gudmundsson. Si rivedranno solo a inizio ottobre una volta terminati tutti i loro impegni, quindi a ridosso della ripresa del campionato.

Con il gruppo mancava anche Cancellieri: in questi giorni di vacanza ha subìto un infortunio alla gamba e gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. Si attende dunque il suo rientro, come quello di Marusic e Dele-Bashiru. Il nigeriano era già arruolabile prima del Venezia, ma lo staff aveva preferito non rischiarlo. Dopo la sosta tornerà regolarmente a disposizione.

Sta recuperando anche Rovella, fermo dalla seconda giornata per un problema al polpaccio. Da chiarire le sue condizioni in vista del Monza. La squadra si allenerà anche sabato mattina, poi domenica (ore 15) ospiterà l'Arezzo all'interno del centro sportivo. Sarà la prima di due amichevoli: la seconda si giocherà il weekend successivo contro la Juve Stabia. Il gruppo rimasto a Roma sfrutterà questi test per mettere minuti nelle gambe e non perdere il ritmo partita.