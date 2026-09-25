Italia - Belgio, le formazioni ufficiali: Mancini punta su Romano e Pio
25.09.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. A disp.: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Doumbia, Mandragora, Raspadori, Scamacca, Ali Zoma, Maldini. Ct: Mancini.
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Seys, Debast, Theate, Vanaken, Lukebakio, Lavia, Keita, Fernandez-Pardo, Openda, Lukaku. Ct: Van Bommel.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.