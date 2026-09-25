Lazio, Immobile ritorna all'Olimpico: "Non pensavo mi facesse così effetto"
25.09.2026 20:11 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Prima dell'inizio della partita della Nazionale, Ciro Immobile - attuale capodelegazione dell'Under 16 - ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV in compagnia di Pierluigi Pardo. Subito un riferimento alla Lazio: "Non pensavo mi facesse così effetto tornare in questo stadio (l'Olimpico, ndr.) e calcare questo campo. Non so se l’avete fatto volutamente, ma quella è la porta in cui mi sono sbloccato all’Europeo".
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Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.