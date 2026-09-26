Lazio, da Cataldi a Lazzari e Cancellieri: le ultime sui rinnovi

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina una nuova ondata di contratti in scadenza in casa Lazio, tra calciatori che sembrano avere il futuro già scritto e altri che sperano invece ancora in un prolungamento.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport tra i giocatori in scadenza a giugno ci sono Cataldi, Lazzari e Cancellieri. Il terzino sembra destinato all’addio a zero, l’esterno era stato ceduto due volte sul finale del mercato estivo, ma il no di Gattuso aveva frenato tutto. Anche in questo caso l’addio rimane una probabilità concreta ma leggermente meno scontata.

Diverso il discorso per Cataldi: il centrocampista della Lazio non è certo del rinnovo di contratto, ma vuole convincere la società a prolungare il proprio accordo per legarsi a vita al club. Fondamentale sarà allora anche il rendimento al rientro dal lungo infortunio per sperare in un rinnovo che comunque potrà arrivare in una fase in cui tutti i calciatori in scadenza saranno già liberi di accordarsi con altri club.