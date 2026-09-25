Lazio, Frattesi entra in campo con l'Italia: la reazione dell'Olimpico

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Davide Frattesi ha iniziato la stagione con il piede giusto e ora vuole confermarsi anche con la maglia della Nazionale. Il centrocampista si sta ritagliando un ruolo importante con la Lazio e, dopo un avvio di campionato positivo, è pronto a mettere le proprie qualità anche al servizio dell’Italia.

Nella sfida tra Italia e Belgio, Frattesi è entrato al 64’ al posto di Romano, ricevendo subito l’abbraccio dello Stadio Olimpico. Un’ovazione ha accompagnato il suo ingresso in campo, l’accoglienza dei tifosi della Lazio si è fatta sentire e non poco.