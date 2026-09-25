Italia - Belgio, all'Olimpico spunta una bandiera: "Libera la Lazio" - FT

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Lo Stadio Olimpico è tornato a riempirsi in occasione della sfida tra Italia e Belgio. Sono circa 40mila i presenti all'Olimpico e, anche in occasione della sfida degli Azzurri, non manca un riferimento alla Lazio.

Sugli spalti è apparsa infatti una bandiera con la scritta "Libera la Lazio", frase ormai iconica nella protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito.

LIVE DALLO STADIO OLIMPICO



Durante Italia-Belgio compare sugli spalti una pezza con un messaggio chiarissimo:



“LIBERA LA LAZIO” pic.twitter.com/YTLK0V5LlI — Brigata Lazio (@BrigataLazio) September 25, 2026

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