Italia - Belgio, all'Olimpico spunta una bandiera: "Libera la Lazio" - FT

25.09.2026 22:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Italia - Belgio, all'Olimpico spunta una bandiera: "Libera la Lazio" - FT
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Lo Stadio Olimpico è tornato a riempirsi in occasione della sfida tra Italia e Belgio. Sono circa 40mila i presenti all'Olimpico e, anche in occasione della sfida degli Azzurri, non manca un riferimento alla Lazio.

Sugli spalti è apparsa infatti una bandiera con la scritta "Libera la Lazio", frase ormai iconica nella protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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