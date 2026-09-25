Ex Lazio | La Uefa riduce la squalifica di Guendouzi: i dettagli
Buone notizie per il Fenerbahçe e per l'ex Lazio Mateo Guendouzi. Il centrocampista francese sarà infatti nuovamente disponibile in Champions League contro l’Aston Villa.
La commissione d’appello dell’UEFA ha accolto parzialmente il ricorso del club turco, riducendo la squalifica inflitta al giocatore dopo gli episodi avvenuti nel playoff contro il Lione. Inizialmente Guendouzi era stato fermato per quattro partite, con due turni sospesi, a causa di comportamenti ritenuti contrari alle regole di buona condotta.
La sanzione è stata ora ridotta a tre giornate, di cui soltanto una da scontare effettivamente. Il francese ha già saltato la sfida contro la Roma, motivo per cui potrà tornare in campo contro l’Aston Villa.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.