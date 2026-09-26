Lazio, passi avanti per Rovella: l’esito degli esami e la data del rientro
26.09.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Lento ma costante miglioramento. Questo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Nicolò Rovella, vicino al rientro in campo con la Lazio.
Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, la risonanza magnetica ha evidenziato come il riassorbimento dell’edema dopo il problema muscolare accusato da Rovella stia procedendo bene.
Nonostante questo, però, il rientro di Rovella non è previsto per la gara contro il Monza. Nella prima della Lazio dopo la sosta il centrocampista dovrebbe rimanere ancora fuori, per rientrare poi contro la Juve.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.