Calciomercato Lazio | Proposto il giapponese Ito: i dettagli

26.09.2026 08:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Proposto il giapponese Ito: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato non dorme mai. Alla lista dei nomi accostati al club, stando a quanto rimbalzato dal Giappone e riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, si è aggiunto anche quello di Ryotaro Ito.

Ventotto anni, giapponese, Ito è un giocatore offensivo in grado di agire sia da trequartista sia da seconda punta. Un profilo duttile, con una discreta esperienza maturata anche fuori dai confini nazionali. Ad oggi è ancora svincolato e nelle ultime ore è stato proposto al club biancoceleste.

Il suo nome è legato soprattutto all’esperienza in Belgio con il Sint-Truiden, società con cui ha collezionato complessivamente 110 presenze, mettendo a referto 19 gol e 14 assist. Dal punto di vista burocratico, Ito occuperebbe uno slot da extracomunitario. Una casella, in teoria, disponibile e che dunque non avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile sotto il profilo numerico. Nonostante questo, almeno per il momento, non c’è stata apertura da parte della Lazio.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.