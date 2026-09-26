Lazio, il mercato rischia di nuovo il blocco: come stanno le cose

26.09.2026 08:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, il mercato rischia di nuovo il blocco: come stanno le cose
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Altro giro, nuovo mercato bloccato. Dopo quello dell’estate 2025 la Lazio rischia di bissare anche nell’inverno 2027, dopo aver dovuto fare i conti con un mercato a saldo zero nell’ultima sessione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, al momento sarebbe forte il rischio di un nuovo blocco da parte della commissione di controllo in vista del mercato di gennaio, e per questo la società starebbe provando a cedere Patric.

L’ultima fotografia dell’indice del costo del lavoro allargato aveva decretato uno 0,82%, numero ben al di sopra del limite consentito di 0,7%. Lo stesso risultato, o un peggioramento di quest’ultimo, comporterebbe un blocco totale a gennaio, mentre un miglioramento - seppur senza scendere sotto lo 0,7% - porterebbe a un nuovo mercato a saldo zero.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.