Lazio, il mercato rischia di nuovo il blocco: come stanno le cose
RASSEGNA STAMPA - Altro giro, nuovo mercato bloccato. Dopo quello dell’estate 2025 la Lazio rischia di bissare anche nell’inverno 2027, dopo aver dovuto fare i conti con un mercato a saldo zero nell’ultima sessione.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, al momento sarebbe forte il rischio di un nuovo blocco da parte della commissione di controllo in vista del mercato di gennaio, e per questo la società starebbe provando a cedere Patric.
L’ultima fotografia dell’indice del costo del lavoro allargato aveva decretato uno 0,82%, numero ben al di sopra del limite consentito di 0,7%. Lo stesso risultato, o un peggioramento di quest’ultimo, comporterebbe un blocco totale a gennaio, mentre un miglioramento - seppur senza scendere sotto lo 0,7% - porterebbe a un nuovo mercato a saldo zero.