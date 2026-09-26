Marusic, il rientro slitta: quando tornerà in campo con la Lazio
26.09.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Slitta ancora di qualche giorno il rientro di Adam Marusic. Il terzino della Lazio aveva ripreso a correre già a ridosso della sfida contro il Venezia, ma il diktat a Formello è quello di non correre rischi.
Anche perché, intanto, c’è un Floriani Mussolini che sta dando sufficienti garanzie al netto dell’errore visto nell’ultima gara di campionato. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, allora, il rientro di Marusic potrà attendere.
Nello specifico, si legge, la Lazio ritroverà Marusic per la gara con la Juventus: il montenegrino salterà il match con il Monza per tornare a disposizione poi contro i bianconeri.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.