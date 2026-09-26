Lazio, Cancellieri ko: il retroscena dell’incidente in vacanza
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata al lavoro venerdì dopo i cinque giorni di riposo concessi da Gattuso sfruttando la lunga sosta per le nazionali. Tra i calciatori presenti agli ordini del tecnico, però, non c’era Matteo Cancellieri.
Come emerso nella giornata di ieri, infatti, il calciatore della Lazio è rimasto vittima durante questi giorni di vacanza di un incidente che lo terrà fuori in questa prima fase di ripresa.
Quindici i punti di sutura applicati a Cancellieri che, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbe scivolato sugli scogli a Ibiza rimediando i punti di sutura e un ginocchio ancora oggi un po’ gonfio. Nonostante ciò, conclude il quotidiano, il calciatore della Lazio dovrebbe comunque essere disponibile contro il Monza.