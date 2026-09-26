Lazio, Gudmundsson ha alzato il livello: tutti ora rischiano il posto

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RASSEGNA STAMPA - L’effetto Gudmundsson si vede negli ingressi dell’islandese e, soprattutto, nel rendimento degli altri attaccanti. Da quando è arrivato, nessuno può rilassarsi: la concorrenza ha alzato il livello e impone continuità per non perdere il posto.

A Udine gli sono bastati dieci minuti per lasciare il segno: colpo di testa all’incrocio sul cross di Doekhi e firma sulla rimonta biancoceleste. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la sua presenza va oltre i gol. Zaccagni, per esempio, si è sbloccato proprio al Bluenergy Stadium, dopo aver già fornito l’assist a Frattesi e quello a Cancellieri contro il Milan, prima del rigore trasformato a Venezia. Anche Noslin ha risposto alla concorrenza: titolare al posto di Pinamonti nelle ultime due gare contro Milan e Venezia, ha segnato in entrambe. Cancellieri, invece, entrato nella ripresa a Udine, si è guadagnato una nuova chance e l’ha sfruttata con il gol al Milan e una prova positiva a Venezia.

Con Gudmundsson è aumentata la concorrenza e, di conseguenza, la necessità di mantenere alto il rendimento. Nessuno ha il posto assicurato. Anche perché Gattuso può sfruttare la duttilità dell’islandese: provato a sinistra e da falso nove, può essere utilizzato in corsa da mezzala offensiva e, in prospettiva, rappresentare un’opzione anche sulla fascia destra. Un’arma in più e, per tutti gli altri, uno stimolo a fare sempre meglio.