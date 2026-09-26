Lazio, sondato anche Pellegrini: la risposta del giocatore. E sul reintegro…

RASSEGNA STAMPA - C’è stata una nuova possibilità d’addio anche per Luca Pellegrini. Il terzino, fuori lista, ha però alzato il muro sperando ancora in un reintegro nella Lazio nonostante le parole di Fabiani e un contratto in scadenza tra pochi mesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, su Pellegrini si sarebbe manifestato l’interesse dell’Al-Ittifaq, la stessa squadra che potrebbe presto accogliere Patric. Il terzino della Lazio ha però detto no: aspretta la chiusura degli ultimi mercati per capire cosa sarà del suo futuro e intanto si allena con i compagni.

Pellegrini spera ancora nel reintegro, Fabiani ha spiegato senza mezze misure come non sia considerato parte del progetto. Il contratto del terzino scadrà il prossimo giugno, la Lazio ha una clausola unilaterale per il prolungamento per un’altra stagione: ipotesi a oggi strenuamente improbabile. Per questo, senza reinserimento, per Pellegrini rimarrebbero due chance: una cessione a gennaio o l’addio a zero in estate.