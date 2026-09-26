Patric al passo d’addio? La Lazio prova a cederlo subito

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RASSEGNA STAMPA - Può finire dopo undici anni la storia tra Patric e la Lazio. Il difensore ha saltato gran parte della scorsa stagione e non è mai stato a disposizione finora per Gattuso e, ora, potrebbe dire addio definitivamente ai colori biancocelesti.

Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che spiega come la Lazio stia provando a cedere Patric in queste ore in direzione Dubai, nella Serie B degli Emirati, per mettere a bilancio un altro risparmio che potrebbe essere decisivo. L’obiettivo della Lazio è infatti cedere Patric prima del nuovo controllo sui conti, con l’obiettivo di risparmiare 3,5 milioni lordi sul cartellino del 33enne, in scadenza a fine anno, per evitare nuovi blocchi sul mercato di gennaio.

Il club in questione, aggiunge il Corriere dello Sport, è l'Al-Ittifaq di Paolo Montero, in cui giocano anche Balotelli e Douglas Costa. Per la Lazio non sarebbe previsto alcun indennizzo economico, tant'è che in queste ore si sta trattando la risoluzione consensuale del rapporto. C'è tempo fino a lunedì per concretizzare l'addio e il trasferimento a Dubai.