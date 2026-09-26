Un Tavares ritrovato: una mossa di Gattuso lo ha restituito alla Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Un giocatore ritrovato, decisivo per la Lazio dopo aver rischiato l’addio in estate. Gattuso si gode Nuno Tavares, dall’incontro estivo a Marbella fino alla decisione di puntare su di lui negli ultimi giorni di mercato, quando il Porto era ancora alla finestra.

Il campo, sottolinea l’edizione odierna del Messaggero, ha emesso il verdetto: questo Tavares è fondamentale per la Lazio. Non solo un esterno che ara la fascia, ma anche un giocatore decisivo a tutto campo, anche grazie a una precisa richiesta avanzata da Gattuso.

I compiti difensivi rimangono, ma non sono la priorità per il nuovo Tavares. Troppo importante sfruttare le sue abilità in fase offensiva, anche permettendogli di entrare dentro il campo. In fase di costruzione infatti Belahyane si abbassa tra i centrali e il portoghese è libero di sfruttare lo spazio che si crea in mezzo, come dimostra l’azione che ha portato al vantaggio col Milan. E che, magari con qualche giustificata esagerazione, ha portato Gattuso a sentenziare: “È da Real Madrid”. Forse troppo, ma sicuramente è una chiave per questa Lazio, come dimostra il primato nell’indice di rischio nei passaggi.