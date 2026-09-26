Turchia-Italia, le probabili formazioni: idea Frattesi per Mancini

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Seconda giornata di Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'esordio, con il ritorno di Mancini in panchina, l'Italia ora vola a Bursa per sfidare la Turchia di Montella. Previsti diversi cambi per il ct: in difesa tornerà Bastoni dalla squalifica, sarà titolare. Con lui probabilmente Scalvini al centro, Kayode a destra (più di Di Lorenzo) e uno tra Ruggeri e Ahanor a sinistra per far rifiatare Calafiori. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Frattesi dall'inizio, con Doumbia (in ballottaggio con Barella e Tonali) e Fagioli in regia al posto dell'esordiente Romano. Tridente d'attacco da rivedere: scalpitano Maldini, Zaniolo e Inacio per le fasce. Da decidere il centravanti, che potrebbe essere sempre Pio Esposito. Oppure Scamacca.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Doumbia, Fagioli, Frattesi; Zaniolo, Pio Esposito, Maldini. Ct: Mancini.