Lazio, tocca a Sutalo e Gudmundsson: il programma di Croazia e Islanda
26.09.2026 14:15 di Simone Locusta
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Dopo l'ingresso di Davide Frattesi di ieri con l'Italia, oggi è il turno di altri due calciatori della Lazio. Josip Sutalo e Albert Gudmundsson saranno infatti impegnati con la maglia di Croazia e Islanda: affronteranno rispettivamente Repubblica Ceca ed Estonia. Di seguito il programma.
CROAZIA - Josip Šutalo
Repubblica Ceca - Croazia (20:45)
ISLANDA - Albert Gudmundsson
Islanda - Estonia (18:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.