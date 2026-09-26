Lazio, tocca a Sutalo e Gudmundsson: il programma di Croazia e Islanda

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Dopo l'ingresso di Davide Frattesi di ieri con l'Italia, oggi è il turno di altri due calciatori della Lazio. Josip Sutalo e Albert Gudmundsson saranno infatti impegnati con la maglia di Croazia e Islanda: affronteranno rispettivamente Repubblica Ceca ed Estonia. Di seguito il programma.

CROAZIA - Josip Šutalo

Repubblica Ceca - Croazia (20:45)

ISLANDA - Albert Gudmundsson

Islanda - Estonia (18:00)