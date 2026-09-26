Icardi contro tutti: "Pensate a sistemare le strade anziché grattarvi le p***e"

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Icardi sbotta. Gli è stata ritirata la patente e in Argentina non potrà guidare fino al 2099: la segnalazione è partita da un video pubblicato dalla sua compagna, Eugenia 'China' Suarez, che si è filmata mentre si sporgeva dal finestrino senza cintura di sicurezza. Alla guida c'era proprio l'ex Inter, che risultava avere la patente scaduta.

Lo stesso centravanti, ora svincolato e molto vicino alla Lazio quest'estate, ha risposto sui social al provvedimento attaccando il Ministero dei Trasporti argentino. Di seguito le sue parole: "Salve, buongiorno. Vorrei sapere come avete fatto a sospendere la mia patente italiana, che è valida fino al 2029. Mi sembra strano che persino il ministero dei Trasporti mi stia alle calcagna solo per un po’ di pubblicità. Piuttosto, pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese, invece di perdere tempo a scrivere tweet e a grattarvi le palle. Smettetela di mentire alla gente e mettetevi al lavoro. La patente argentina viene restituita quando la si converte in quella europea. Che tipo di sospensione state cercando di inventare? Tutto questo solo per un po’ di pettegolezzo".