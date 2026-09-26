Calciomercato Lazio | Icardi proposto anche al Napoli: la risposta

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CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo la Lazio. Gli agenti di Mauro Icardi hanno fatto il giro di alcune squadre di Serie A prima di bussare a Formello. L'argentino, ancora adesso svincolato, sarebbe tornato volentieri in Italia. Ma i biancocelesti non erano della stessa idea, visto che hanno respinto la proposta su indicazione di Gattuso. E nemmeno il Napoli l'ha voluto: come riportato da Nicolò Schira, infatti, ad agosto l'ex Inter è stato offerto anche a De Laurentiis. Ma il calciatore non rientrava nei piani di Allegri e così l'opzione è sfumata.