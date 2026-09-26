Clamoroso Icardi: non potrà guidare fino al 2099. Cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi di nuovo al centro delle polemiche per questioni extra-campo. L'attaccante argentino, attualmente svincolato e molto vicino alla Lazio nelle ultime settimane, non potrà più guidare per parecchio tempo. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il Ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha disposto l'inibizione preventiva alla guida fino al 2099 per un video pubblicato dalla sua compagna Eugenia "China" Suárez.

Nel filmato si vede l'attrice che viaggia con parte del corpo fuori dal finestrino e senza la cintura, con il calciatore al volante. Le autorità hanno però accertato che la patente di Icardi fosse in realtà scaduta dal 2019. Il divieto non è definitivo, ma prima di ottenere una nuova licenza l'ex Inter dovrà essere sottoposto a una valutazione per stabilire la sua idoneità alla guida.