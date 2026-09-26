Lazio, Gattuso non corre rischi: un calciatore a riposo con l’Arezzo
26.09.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Vietato correre rischi per evitare problemi ulteriori. Il diktat di Gattuso è chiaro e si rifletterà anche sulla gara che la Lazio giocherà contro l’Arezzo domenica a Formello.
Diversi i giocatori assenti perché impegnati con le rispettive nazionali, mentre altri rimarranno a riposo perché ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.
Tra questi, riporta l’edizione odierna del Messaggero, ci sarà anche Dele-Bashiru. Il nigeriano ha in realtà risolto i problemi fisici ma Gattuso vuole limitare al massimo i rischi e per questo il centrocampista tornerà a lavorare con la Lazio solo all’inizio della prossima settimana.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.