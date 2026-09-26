WOMEN | Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: dalla panchina Ngueleu
26.09.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Tutto pronto per la prima giornata di campionato in casa Lazio Women. Le biancocelesti faranno il loro esordio stagionale in Serie A nella sfida interna del Fersini contro il Parma, con fischio d’inizio previsto per le ore 15:00. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales, Castiello, Martin, Goldoni, Monnecchi; Visentin, Camacho. A disp.: Mukasa, Roddar, Masu, Le Mouël, Longobardi, Ngueleu. All.: Gianluca Grassadonia.
PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde, Uffren; Cavallin, Ekic, Distefano; Healy. A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Bou Salas, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini, Geuguen, Bowie, Christensen. All.: Giovanni Valenti.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.