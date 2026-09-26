Turchia-Italia, dove vedere la partita in tv e in streaming

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Non è iniziato nel migliore dei modi il Mancini-bis. Male la prima per l'Italia, che ha perso 0-2 contro il Belgio all'Olimpico nella prima giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Ora arriva la seconda gara: gli azzurri andranno a Bursa per affrontare la Turchia di Montella, reduce da un grande flop all'ultimo Mondiale e che venerdì sera ha perso contro la Francia. La partita è in programma per lunedì 28 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.